Cittadella, Carissoni: “Gol Borrelli? Ho la caviglia gonfia. Ora serve compattarsi”

"L’1-0 di Borrelli? Ho la caviglia gonfia e con un taglio: l’attaccante del Brescia è entrato a gamba tesa su di me". Lo ha detto Lorenzo Carissoni, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino": oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla compagine guidata da Edoardo Gorini, reduce da tre sconfitte di fila rimediate in campionato, contro il Brescia. "Mi dispiace per il gol, arrivato dopo una serie di rimpalli davanti alla nostra porta. La sensazione che ho avuto sul campo è che il Brescia ne avesse più di noi: non so se l’abbia preparata meglio o se avesse più fame, sicuramente in partita ha dimostrato di voler vincere più di quanto non abbiamo fatto noi", le sue parole.