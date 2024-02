Cittadella, carica Pittarello: “Dobbiamo fare come Sinner! Non siamo contenti…”

"Ho acquisito maggiore consapevolezza in me stesso: dal punto di vista realizzativo non sono una punta da venti gol, anche se da qui al termine del campionato è questo l’obiettivo. Sento comunque che il mio contributo alla squadra è positivo: mi sono state chieste determinate cose dall’allenatore e sto cercando di accontentarlo nel migliore dei modi. Gorini sa quello che posso dare, in zona gol posso però fare meglio perché il bottino sinora non è soddisfacente: sono un attaccante e come tale devo essere più concreto davanti alla porta. Abbiamo perso contro Ternana e Sampdoria e non siamo contenti, ma il campionato di Serie B è difficile in ogni sua singola partita: stiamo però lavorando bene, e vogliamo riprenderci i punti lasciati per strada", ha concluso Pittarello.