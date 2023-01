Cittadella-Cagliari, Gorini: “Buon punto, ce lo teniamo stetto. Ringrazio Ranieri”

“Un buon punto, conquistato contro una squadra forte e in condizioni di estrema difficoltà. Regalare un uomo al Cagliari vuol dire tanto, siamo stati bravi a soffrire e a compattarci. Abbiamo sofferto più al primo tempo. Abbiamo avuto le nostre occasioni, sapevamo che era una battaglia e dobbiamo essere pronti in questo girone di ritorno a metterci l’elmetto e combattere. I complimenti di Ranieri? Ringrazio Claudio, ricevere i suoi complimenti non può che fare piacere. La mia idea era quella di cercare i tre punti, ma ci teniamo stretti questo punto per come è arrivato. Abbiamo fatto discretamente nel primo tempo, l’abbiamo interpretata bene e poi c’è stato l’espulsione: abbiamo cambiato atteggiamento, soffrendo di squadra e sono contento di aver ottenuto un punto contro una delle favorite del campionato. L’arbitro? Mi è sembrata una direzione di gara con poca personalità. Ogni mezzo fallo arrivava un giallo. Rocchi valuterà, così come noi valutiamo i calciatori. Non sono solito contestare l’operato degli arbitri ma la mia sensazione è stata quella che abbia diretto con poca personalità”.