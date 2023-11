Cittadella, Branca: “Vittoria a Palermo incredibile, la fame vale più dei soldi”

Le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Cittadella: "Le squadre che mi hanno impressionato sono il Catanzaro a livello di gioco, la Cremonese per il cinismo".

"Siamo euforici ed allegri per quanto fatto alla Favorita. Affrontiamo questa sosta con grande serenità e la consapevolezza di essere una squadra forte, che vuole ambire a qualcosa di importante". Lo ha detto Simone Branca, come riportato da "PadovaOggi". Diversi i temi trattati dal capitano del Cittadella: dalla vittoria conquistata fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" contro il Palermo di Eugenio Corini, agli obiettivi della compagine veneta, a -4 dai rosanero in classifica.

PALERMO - "Se mi ha reso più felice la vittoria di Genova contro la Samp, in cui ho segnato, o quella di Palermo? Potrei dirti entrambe, perché con la Sampdoria ho fatto gol, ma in realtà la rete al 97' contro il Palermo è frutto della volontà e del cuore di questa squadra, quindi se devo scegliere dico Palermo. Contro il Palermo abbiamo fatto un'ottima partita, senza concedere chance ai siciliani. Se non avessimo vinto sarebbe stato comunque un pari a reti inviolate. Godere ad andare sotto? Ripeto no e speriamo non accada più da sabato prossimo sino a fine stagione, anche perché contro squadre attrezzate non è mai facile rimontare", le sue parole.

OBIETTIVI -"Sognare in alto? Il sogno c'è sempre. Quando arrivi da annate difficili cerchi sempre di non ripeterle. La priorità resta sempre la salvezza, se poi arriva qualcosa in più, tanto di guadagnato: significa che ce lo siamo meritato. Sono arrivati nuovi giocatori con tanta fame e voglia di mettersi in mostra. Si sono subito calati nella nostra mentalità e noi 'vecchi' siamo stati bravi a far capire come girano le cose a Cittadella. Chi è arrivato è stato bravo ad apprendere rapidamente, il gruppo è coeso e ci sentiamo forti. Reagiamo sempre alle avversità, cosa che magari l'anno scorso non capitava sempre. Significa che tutti remiamo dalla parte giusta".

SERIE B -"La squadra che mi ha impressionato di più di quelle affrontate? Il Catanzaro a livello di gioco, mentre la Cremonese per il cinismo, l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Differenza del monte ingaggi tra noi e il Palermo e il -4 in classifica? La vedo che non è detto che più spendi e più vinci. Da quando sono a Cittadella sono abituato a questi numeri: in fondo alla classifica degli stipendi e lottiamo quasi sempre per i playoff o per andare in Serie A. La fame e la volontà valgono molto più dei soldi. Un esempio su tutti è il Leicester nel 2016 quando ha vinto la Premier League. Gli uomini e i risultati contano più del denaro".

BILANCIO -"Ci siamo ricompattati e ci siamo detti che non avevamo granché da rimproverarci, perchè avevamo giocato alla pari contro una squadra che potrebbe salvarsi tranquillamente in Serie A. Contro il Brescia è stata una gara tostissima, partita male anche quella, ma ribaltata nel finale. E poi a Palermo è successo l'incredibile. Südtirol? Se andiamo in campo con le nostre idee e voglia di fare, se giochiamo da Cittadella, vinciamo", ha concluso Branca.

