Cittadella, Branca sfida il Parma: “Ce la giocheremo, vogliamo restare in alto”

"È un periodo difficile, ma siamo un gruppo unito e consapevole delle nostre capacità". Lo ha detto Simone Branca , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Reduce da tre sconfitte di fila, il Cittadella si appresta ad affrontare fra le mura amiche dello Stadio "Tombolato" la capolista Parma : la sfida è in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00. "I risultati sinora raccolti non sono arrivati per caso, perciò dobbiamo ricompattarci e ritrovare il Cittadella di un mese fa e puntare al massimo risultato con il Parma, anche se sappiamo che sarà una partita molto difficile", ha proseguito il capitano granata.

"Siamo tutti delusi dagli ultimi risultati raccolti sul campo e c’è tanto spirito di rivalsa: ho visto i ragazzi allenarsi tranquilli, vogliamo dimostrare che squadra è il Cittadella, siamo consapevoli di essere forti e ritrovandoci potremmo tornare a superare le difficoltà del momento. Il nostro desiderio è mantenerci nella parte alta della classifica: abbiamo raccolto grandi risultati sino adesso, e non devono essere queste ultime tre sconfitte a farci paura, anzi vogliamo continuare a lottare per stare più in alto possibile. Il Parma è una squadra forte e appena sbagli qualcosa ti punisce, ha tanti giocatori di qualità: noi dovremo essere attenti dall’inizio alla fine, e sono convinto che facendo cosi ce la giocheremo per i tre punti", ha concluso Branca.