Cittadella, Branca: “Serie A? Ci penso, mi piacerebbe giocarci con questa maglia”

"Arriviamo da una prestazione negativa, per cui ci vogliamo rifare. È una partita tosta quella con la Ternana, ma lo sono tutte in B. Cercheremo di fare il meglio possibile per conquistare i 3 punti. Contro la Reggina abbiamo fatto proprio male, anch’io dal campo vedevo che non eravamo noi, eppure arrivavamo dalla vittoria sul Frosinone, ottenuta al 92′, c’era entusiasmo. Non so, spesso ci poniamo anche noi la stessa domanda e non sappiamo cosa rispondere. Dove può arrivare questo Citta? C’è tanta qualità, uno come Asencio, ad esempio, fa la differenza davanti. Poi, come sempre, il gruppo non si discute perché il direttore su queste cose è bravissimo, sceglie ragazzi validi che si inseriscono subito bene e capiscono che bisogna andare forte, dando il 100% in ogni gara. Comunque alla Serie A ci penso, mi piacerebbe giocarci, e farlo con il Cittadella…".