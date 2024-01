Cittadella, Branca: “Samp dominata, non possiamo perdere una partita così”

"Non siamo mai andati in difficoltà durante l’intero incontro: dal campo abbiamo sempre avuto sensazioni positive, invece abbiamo perso la partita per un gol arrivato da calcio piazzato". Lo ha detto Simone Branca , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal capitano del Cittadella anche la sconfitta rimediata dalla compagine guidata da Edoardo Gorini fra le mura amiche dello Stadio "Tombolato" lo scorso weekend contro la Sampdoria .

"Non possiamo perdere una partita così: il Cittadella ha dominato e ci ha creduto sino all’ultimo minuto ma non è bastato, meritavamo almeno il pareggio. Ringrazio tutti i tifosi e le persone che sono venute a sostenerci, per noi è motivo di orgoglio vedere così tanta gente al Tombolato: è bello e gratificante giocare in uno stadio pieno, e il mio invito è quello di essere sempre numerosi, perché i tifosi ci danno sostegno e offrono un grande aiuto. Ora dovremo essere ancora più compatti: facile farlo quando si vince, ma è quando si perde che si vedono gli uomini. Bisogna darci una mano ed avere fame, come l’abbiamo avuta nell’affrontare un’avversaria forte e blasonata come la Sampdoria: forte lo è pure il Cittadella, possiamo dire la nostra nel torneo".