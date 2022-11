Cittadella, Branca: “Campionato difficile ma non abbiamo da invidiare a nessuno”

Quindici punti nelle prime tredici gare per il Cittadella , partenza con alti e bassi in questa prima parte di campionato di Serie B . Dopo la sosta, i granata se la vedranno in casa contro il Cosenza , con l'obiettivo di riscattare l'ultima sconfitta contro il Parma . Il centrocampista granata, Simone Branca , ha analizzato il percorso in campionato dei veneti in occasione Galà del Calcio Triveneto dopo aver ricevuto il premio di miglior granata della passata stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Essere fuori per squalifica è difficile, vedi la squadra in difficoltà, vorresti dare una mano, ma non puoi. Ora però l'ho scontata e spero di poter dare il mio contributo. Quello attuale è un campionato difficile e come squadra non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. In questo momento difficile vogliamo uscirne compatti. La pausa arriva al momento giusto, abbiamo tempo per lavorare sugli errori e cercare di non commetterli più. Vogliamo per forza vincere e guadagnarci dei punti".