Cittadella, Amatucci: “Felice della vittoria con la Reggiana, ora tre corazzate”

"Siamo tutti contenti della prestazione con la Reggiana e del successo finale: non era affatto semplice né scontato ripeterci dopo la vittoria di Empoli". Lo ha detto Francesco Amatucci, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Una vittoria, quella conquistata dal Cittadella contro la Reggiana lo scorso weekend, conquistata grazie alla rete messa a segno dallo stesso centrocampista. "Il campionato è un’altra cosa rispetto alla Coppa Italia, ecco perché conquistare i tre punti nella gara inaugurale davanti ai nostri tifosi è stato bellissimo e altrettanto importante - ha proseguito Amatucci -. Partire bene e vincere era importante per noi perché oltre alla classifica ci può restituire tanto entusiasmo in vista del difficile calendario che ci aspetta".