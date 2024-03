Cittadella, Amatucci ci crede: “Lotteremo per i playoff, la squadra è viva”

"Tirarsi fuori da otto sconfitte consecutive non è facile, comunque è colpa nostra perché in campo ci andiamo noi. Credo che a Cosenza e contro il Modena il Cittadella abbia raccolto due punti importanti, che fanno morale". Lo ha detto Francesco Amatucci, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Dopo otto sconfitte di fila in campionato, il Cittadella è reduce da due pareggi ottenuti contro Cosenza e Modena. "Stiamo cercando di ritrovare la vittoria ma ogni squadra di Serie B ci dà filo da torcere. Sabato abbiamo disputato un buon primo tempo, forse nella ripresa ci siamo un po’ persi, però siamo sempre stati dentro la partita e nel finale è uscito il nostro carattere: abbiamo avuto due occasioni importanti per portarci a casa i tre punti, dimostrando che la squadra è viva", ha proseguito il centrocampista granata.