Serie B, Chievo-Virtus Entella: Ciciretti e De Luca per il successo clivense, Brunori illude i liguri. La classifica aggiornata

Il match Chievo–Virtus Entella ha dato il via alla 18a giornata di Serie B.

Alle 19.00 Chievo–Virtus Entella ha dato inizio alla diciottesima giornata del campionato di Serie B. 2-1 e vittoria con il minimo scarto per il Chievo di Aglietti che non è riuscito a gestire il doppio vantaggio ma che comunque ha impedito il completo recupero della gara da parte della Virtus Entella. Al “Bentegodi” Obi e compagni hanno mosso in maniera importante la propria classifica. Dopo aver sbloccato la partita con il gol di Amato Ciciretti, al 53′ il Chievo va al raddoppio con Manuel De Lucaa, facendo cambiare i piani strategici di recupero del Virtus Entella. Il match però non resta sempre in discesa per gli uomini di Aglietti che al 76′ vedono dimezzarsi il proprio vantaggio, grazie al gol dei “Diavoli neri”, siglato da Matteo Brunori. L’ inerzia della gara gira e sul cronometro resta ancora un discreto minutaggio utile a cercare il pareggio ligure ma il Chievo, pur soffrendo, si difende con efficacia e porta a casa il risultato.

