UEFA, Ceferin: “Final Eight interessanti ma non le riproporremo, spiego perché”

La Champions League va avanti tramite una formula inedita.

Dopo lo stop dettato dall’emergenza Coronavirus, la Coppa europea è ripresa ad agosto. L’ultima fase della competizione sta andando in scena in Portogallo, tramite la formula della Final Eight. Le squadre ancora in gara si trovano infatti a Lisbona in ritiro e vengono costantemente sottoposte ai test necessari per evitare una eventuale diffusione dei contagi.

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato ai microfoni dell’AFP di Lisbona del format scelto per concludere la Champions League in questa situazione di emergenza: “Le Final Eight potrebbero essere una formula interessante per il futuro anche se non credo che potremo applicarle ancora, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo come potremmo piazzare un torneo di un paio di settimane da giocarsi a maggio, credo che sia impossibile. Fino a marzo non avevamo piani e da allora abbiamo provato a studiare diverse alternative, quindi saremo in grado di adattarci anche in futuro perché il mondo non si fermerà per sempre a causa di questo virus“.

UEFA, Ceferin soddisfatto: “Lieto che si possa ricominciare, non dimentichiamoci una cosa”