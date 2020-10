Sorteggi Champions, Tacchinardi: “È andata bene alla Juventus, l’Inter può arrivare fino in fondo”

Parla Alessio Tacchinardi.

Ieri a Ginevra – in Svizzera – sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2020/21: la Juventus sfiderà Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencváros, l’Inter il Real Madrid assieme a Shakhtar e Borussia Mönchengladbach; l’Atalanta va con Liverpool, Ajax e Midtjylland la Lazio invece Zenit, Dortmund e Bruges. Sugli accoppiamenti delle squadre italiane si è espresso l’ex centrocampista bianconero, che intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato anche sull’attesissima sfida tra Messi e Ronaldo: “Gli umori evidentemente sono diversi. CR7 è partito a livelli incredibili, è molto più coinvolto e molto più felice rispetto allo scorso anno. Si sta caricando di responsabilità e sta facendo andare la Juventus, basta vedere l’ultima gara con la Roma. Però mai dare per morto Leo Messi. È vero che ha passato un’estate particolare e che il contratto resta in scadenza, ma resta un fenomeno. Spero solo che la Juve possa giocare il prima possibile col Barça perché si vede che ancora hanno dei problemi di organizzazione. Tutto sommato comunque è andata bene alla Juventus”.

“L’Inter? Non è andata bene, ma abbiamo visto come sta crescendo e che tipo di giocatori sono arrivati. Aspettiamo che chiuda il mercato – ha proseguito -, ma ad oggi l’Inter ha una rosa pazzesca. È una squadra oramai pronta per provare ad arrivare in fondo. Undici di partenza più forte del Real Madrid? In questo momento penso di sì, soprattutto perché Hazard non sta ancora facendo vedere quello che aveva mostrato al Chelsea. L’Atalanta? Ha un girone difficile, però l’Atalanta come l’Inter continua a crescere. Ci sono partite delicate, ma lo scorso anno ha portato in dote esperienze importanti a livello europeo. Senza pressione può fare bene nel girone“, ha concluso Tacchinardi.