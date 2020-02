Real Madrid-Manchester City, De Bruyne: “Nel primo tempo siamo stati rispettosi. Dopo abbiamo dimostrato carattere”

Vittoria importante per il Manchester City che supera per 2-1 il Real Madrid dopo il vantaggio iniziale dei blancos.

Il team di Pep Guardiola, passato in svantaggio nel secondo tempo, è riuscito a ribaltare il risultato grazie alle reti di Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. Proprio il centrocampista dei citizens Kevin De Bruyne, nonché migliore in campo e autore della rete vincente, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al successo contro la compagine guidata da Zinedine Zidane, valevole per gli ottavi d’andata di Champions League: “Penso che nel primo tempo siamo stati un po’ incerti, non ci sono state molte occasioni. Nei primi 15 minuti siamo stati un po’ troppo rispettosi nei loro confronti. Nel secondo tempo siamo venuti fuori e abbiamo mostrato carattere dopo aver subito l’1-0, peraltro per un nostro errore. La reazione è stata buona, abbiamo creato numerose occasioni e siamo riusciti a segnare due reti vincendo“.

