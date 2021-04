Real Madrid-Chelsea, Zidane: “Risultato giusto, è stata una partita combattuta”

Il Real Madrid impatta 1-1 in casa contro il Chelsea nella gara d’andata della semifinale di Champions League.

Un pareggio che non rende felici le Merengues che comunque potranno dire la loro nella gara di ritorno. In quel di Londra i blancos dovranno per forza di cose far gol per sperare di conquistare la finale, le parole di Zinedine Zidane al termine del match di Valdebebas.

“Nella ripresa siamo stati molto più reattivi e offerto una prestazione migliore, siamo stati molto più ordinati. Chelsea? Hanno iniziato forte e sono molto veloci. Il risultato è giusto. Fino al 90′ abbiamo retto benissimo, stavamo meglio. Quindi controlliamo di più il gioco. Siamo vivi e adesso dobbiamo concentrarci in vista della gara di ritorno, siamo contenti di quanto fatto. Quando prepari una partita dobbiamo essere coscienti di poter fare bene anche in trasferta, loro sono competitivi e da 16 partite non subiscono gol in casa. Se sono in semifinale ci sarà un motivo, è stata una partita molto combattuta. Cosa ho detto a Benzema dopo la sostituzione? È una cosa tra lui e me”.