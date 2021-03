Real Madrid-Atalanta, Zidane: “Orobici squadra tosta, è stata una gara complicata. Ronaldo? Dico la mia”

Il Real Madrid supera 3-1 l’Atalanta e si prende i quarti di finale di Champions League.

I blancos archiviano la pratica orobica e staccano il pass per il turno successivo della competizione europea. Il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Non è stata una gara facile, l’Atalanta ha fatto una bella prova. Abbiamo giocato bene difensivamente parlando. Poi con la palla ci siamo comportati bene in zona gol. Italiane fuori dalla Champions? Ogni tanto può capitare, sono casualità, alle italiane non manca nulla, anche il campionato è competitivo. Ronaldo al Real Madrid? Ne abbiamo già parlato in questi giorni. Cristiano è un giocatore della Juventus, lasciamolo tranquillo”.