PSG-Lipsia, Konatè ammette: “Per me un match particolare, in famiglia tifano tutti per i parigini”

Una storia davvero curiosa e affascinante arriva dalla Germania e precisamente da Lipsia.

Inter-Real Madrid, Barella: “Cresciuto grazie a Conte, ecco qual è la mia caratteristica migliore”

Nella serata di martedì (oggi ndr) la compagine tedesca dovrà vedersela contro il PSG in una gara che potrebbe assumere un sapore davvero particolare. Un match speciale per il difensore del Lipsia, Ibrahima Konatè, che da parigino doc cresciuto proprio in questo club ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa.

Ligue 1, Monaco-PSG 3-2: rimonta capolavoro dei monegaschi, ai parigini non basta Mbappé

“Ci sono grandi giocatori tra le fila del Paris Saint-Germain, ad esempio Neymar e Kylian Mbappé, ma vi assicuro che anche noi ne abbiamo parecchi. Contro il Psg servirà prima di tutto una prestazione da squadra. Per me è particolare come gara. Sarà come essere a casa mia, sono nato qui a Parigi e vi ho vissuto per tanti anni. Tanti miei amici tifano Psg e anche la mia famiglia ama questi colori però devo concentrarmi per fare bene col mio Lipsia e vincere”.