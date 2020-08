PSG-Bayern Monaco, Neymar: “Sarà difficile, ma siamo pronti. Pallone d’Oro? Rispondo così”

Il Paris Saint-Germain punta la Champions League.

La squadra di Thomas Tuchel è arrivata all’ultimo atto della maggiore competizione europea. Domani sera, infatti, i parigini sfideranno il Bayern Monaco per conquistare la Coppa. Un appuntamento unico, che metterà ufficialmente fine ad una stagione lunga e travagliata, fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus. A parlare del match in programma allo Stadio Da Luz di Lisbona, in un’intervista rilasciata al Daily Star, il top player brasiliano Neymar: “Vincere questo trofeo è speciale, lo so. Ma vincerla con il Paris Saint-Germain vorrebbe dire fare lo storia del club. Sarà una sfida molto difficile, ma siamo preparati. Il Bayern Monaco ha molti buoni giocatori, però anche noi siamo a un livello molto alto e sento di non aver mai giocato così bene da quando sono arrivato a Parigi“.

A proposito, invece, dell’eterna sfida a distanza con Leo Messi e Cristiano Ronaldo: “Hanno dominato gli ultimi dieci anni perché non sono di questo pianeta. Vincere il Pallone d’Oro sarebbe un onore, ma per farlo devi ottenere buoni risultati in campo e hai bisogno dell’aiuto della squadra: è su questo che sono concentrato, tutto il resto – conclude Neymar – verrà di conseguenza“.

