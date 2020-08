PSG-Bayern Monaco, la frecciatina di Perisic: “Questo triplete compensa le vittorie mancate con l’Inter”

Il Bayern Monaco sul tetto del mondo: dal record di gol realizzati al trionfo confezionato da un percorso di sole vittorie.

La vittoria per 1-0 nella finale di Champions League contro il PSG, grazie alla rete di Coman, ha permesso altresì agli uomini guidati da Flick di conseguire il Triplete. Stagione dunque da incorniciare per i bavaresi che adesso puntano anche la Supercoppa Europea che li vedrà opposti all’ostico Siviglia di Julen Lopetegui. Un successo che porta la firma anche di Ivan Perisic che, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Quando cominci a giocare a calcio sogni notti così, e vincere subito la Champions alla prima finale mi rende felice. Peccato che i tifosi non siano qua con noi, ma domani andremo a festeggiare in Germania. Vediamo se potremo fare poi qualcosa con loro. Il PSG è una buona squadra, sappiamo bene come sono. Abbiamo giocato bene, un paio d’errori nel primo tempo, ma abbiamo il miglior portiere del mondo: quando serve, lui è presente. Peccato che non ho fatto mai qualcosa con l’Inter, non abbiamo vinto niente ma per fortuna quest’anno ho conquistato un Triplete e sono felice. Ho ancora un contratto di due anni con l’Inter, vediamo cosa succederà: nel calcio tutto è possibile, ci incontreremo e ne parleremo. Non voglio dire nient’altro, ora approfitterò di questa notte per stare con la mia famiglia e i compagni, c’è tempo per il futuro”.

