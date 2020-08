PSG-Bayern Monaco, Flick: “Non riesco a comprendere una cosa, la conquista del Triplete…”

Il Bayern Monaco piazza la ciliegina sulla torta della sua stagione: vittoria di misura in finale di Champions e triplete conquistato.

L’artefice di questa stagione straordinaria è stato senza dubbio il tecnico, Hans-Dieter Flick, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del post-partita.

“È una cosa che ancora non riesco a comprendere, ma è merito della squadra. Quando ho iniziato ad allenare a novembre leggevo che questa squadra non faceva più paura. Abbiamo lavorato per creare un gruppo unito, è merito di tutti questo trionfo, soprattutto dei giocatori, ma è la conseguenza di un grande lavoro fatto insieme. Triplete? Sicuramente grazie ad una atmosfera positiva creata giorno dopo giorno. Non era facile, ma ce l’abbiamo fatto. Durante la pausa invernale e durante il lockdown abbiamo gettato le basi per la grande forma fisica con cui siamo arrivati fin qui”.

