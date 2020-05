Bayern Monaco, Davies il predestinato: “Sognavo di giocare a questi livelli, mi piace che mi chiamino ‘Beep Beep'”

Alphonso Davies autentico crack del Bayern Monaco.

Il giovane laterale mancino canadese, cresciuto con la maglia del Vancouver Whitecaps, ha stupito tutti gli addetti ai lavori approcciando in modo impeccabile la nuova esperienza in Bundesliga. Assist, gol e prestazioni da incorniciare per il talento classe ’00 che ha realizzato la rete del 5-0 inflitto dai bavaresi al Fortuna Dusseldorf. Le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida disputata alle ore 18,30.

“Ho sempre sognato di giocare a calcio a questo livello. Ogni giorno voglio vincere il maggior numero possibile di partite. Cerco di migliorare e vivere questo sogno il più possibile. Soprannome Beep Beep? Guardavo il cartone animato, so che mi ha chiamato così perché sono veloce. È un bel soprannome”.