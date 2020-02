Napoli-Barcellona, la carica di Ter Stegen: “Ecco come sfideremo la compagine di Gattuso, la gara di ritorno al Camp Nou…”

Marc-Andrè Ter Stegen analizza temi e contorni della sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona.

Il portiere tedesco in forza al club catalano, in vista del match del San Paolo contro la compagine guidata da Gennaro Gattuso, ha espresso il suo pensiero nel corso di un’intervista concessa al noto quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo. La squadra allenata da Quiquie Setién, non ha mai perso nella fase a gironi di Champions League; soltanto due i pareggi collezionati da Messi e compagni al cospetto di Borussia Dortmund e Slavia Praga. Attualmente, l’estremo difensore classe ’92, in ventiquattro partite disputate nella Liga spagnola in questa stagione, ha incassato ventisette gol e vanta ben sette clean sheet. L’incrocio contro il Napoli, rappresenta per il Barcellona un crocevia delicato ed importante soprattutto alla luce delle sconfitte traumatiche patite nelle scorse edizioni della massima competizione europea per club contro Roma e Liverpool: “Sono molto convinto di quello che stiamo facendo. Abbiamo molti buoni giocatori, vogliamo divertirci al massimo e vogliamo essere sempre preparati e al 100% per queste sfide. Le ultime settimane sono state di adattamento al nuovo allenatore. Bisogna saper soffrire ma vogliamo dare la versione migliore di noi per vincere e affrontare queste partite. Per noi ogni anno la Champions League è obiettivo primario, noi tutti abbiamo la voglia di andare lontano anche se è sempre molto difficile. Ci aspetta una gara molto difficile ma sappiamo che metteremo tutto in campo per ottenere un buon risultato e poi finire il lavoro al Camp Nou nella gara di ritorno”, ha concluso così l’ex Borussia Mönchengladbach

