Champions League, Tottenham-Lipsia 0-1: Werner di rigore, k.o. pesante per Mourinho

Al Tottenham Hotspur Stadium si è disputato l’ottavo di finale tra i padroni di casa e il Lipsia.

Gli Spurs orfano di due pedine importantissime come Son e Kane hanno ceduto per 1-0 ai tedeschi che nella gara di ritorno dovranno saper gestire il risultato. La sfida ha visto gli uomini guidati da Josè Mourinho gettare il cuore oltre l’ostacolo ma Lucas Moura supportato da Alli non è riuscito a incidere, a decidere la gara un calcio di rigore trasformato da Werner al 58′. Vittoria pesante quella ottenuta dai ragazzi guidati da Nagelsmann che nella gara di ritorno non dovranno però deconcentrarsi per ottenere il pass valido per i quarti di finale di Champions League.