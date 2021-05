Manchester City-Chelsea, Guardiola: “Sarà un match lunghissimo, dai due volti. Tutti saranno utili”

Le dichiarazioni del tecnico del City, Pep Guardiola.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della Finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola ha parlato ai microfoni della tv sportiva britannica “BT Sport”. Di seguito le parole del coach già campione d’Europa con il Barcellona.

“Vogliamo creare delle occasioni per vincere la partita e debbiamo attaccare. Il Chelsea è bravo nella fase difensiva, noi siamo bravi nell’indole offensiva e abbiamo bisogno di tutti. La partita sarà lunga e il secondo tempo, ne sono quasi sicuro, sarà molto diverso dal primo. Stelring dal primo minuto scelto per sorprendere il Chelsea? No. Loro giocano con i tre dietro e due larghi a tutta fascia e abbiamo bisogno di giocatori di quel tipo”.