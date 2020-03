Lipsia-Tottenham, Nagelsmann: “Abbiamo dato tutto, vittoria meritata. I nostri tifosi…”

Il Lipsia strappa il pass per i quarti di finale.

Sul campo della Red Bulla Arena, aperta al pubblico nonostante l’emergenza per la diffusione del Coronavirus, è andata in scena la sfida tra il Lipsia e il Tottenham, che si sono affrontati in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League: dopo la vittoria per 1 a 0 dell’andata, i tedeschi avevano bisogno di mantenere il risultato e non subire reti per passare al turno successivo e continuare la loro ottima cavalcata europea.

Champions League, Lipsia-Tottenham 3-0: tedeschi ai quarti, Mourinho eliminato

I padroni di casa hanno comunque travolto gli Spurs infliggendo loro tre gol grazie alla doppietta di Sabitzer e la rete di Forsberg, conquistando la qualificazione ai quarti di finale della competizione ed eliminando il vice Campioni d’Europa guidati da José Mourinho con risultato totale di 4 a 0: lo Special One adesso dovrà interamente concentrarsi sulla Premier League per cercare di conquistare il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima edizione della competizione.

Al termine del match il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, è intervenuto in conferenza stampa commentando la prestazione dei suoi uomini ed esprimendo la sua soddisfazione per la prima, storica qualificazione ai quarti di finale della squadra tedesca. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo dato tutto e vinto meritatamente 4-0 dopo due partite. Oggi abbiamo messo di nuovo il coraggio che è fondamentale per il nostro gioco. Eravamo abbastanza pericolosi in tutte le azioni e molto compatti. Possiamo raggiungere grandi obiettivi se ci spingeremo al limite come collettivo. Veramente complimenti ai ragazzi! I fan ci hanno spinto alla grande. Ho detto che vado sotto la curva solo nei momenti speciali dopo le partite e oggi è stato uno di quei momenti. È un grande successo per un club giovane come il nostro“.