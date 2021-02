Lipsia-Liverpool, Klopp torna a sorridere: Salah e Manè regalano la vittoria ai Reds

Il Liverpool si aggiudica l’andata del secondo ottavo di finale della Champions League.

La compagine guidata da Jurgen Klopp è riuscita a surclassare il Lipsia con il netto parziale di 0-2, che consente ai Reds di avanzare a passi decisi verso la qualificazione al prossima turno eliminatorio. La formazione britannica – dopo un primo tempo incolore – è riuscita a mettere in estrema difficoltà i tedeschi, dominando la seconda frazione della gara e non permettendogli di poter controbattere le numerose azioni offensive create. A sbloccare l’incontro ci pensa proprio Salah, che al 53′ batte agevolmente Gulacsi e porta avanti i suoi. Completa l’opera, poi, Manè, che mette a segno la seconda rete dell’incontro e – nel giro di pochi minuti – mette alle corde la squadra biancorossa. Importante successo per il Liverpool, che torna a casa con ben due gol siglati in trasferta e aggiudicandosi un pezzo della tanto bramata qualificazione.