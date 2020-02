Lione-Juventus, Rudi Garcia: “Impossibile un piano anti CR7, ci sono anche Dybala e Higuain”

Il Lione si prepara alla sfida più importante della sua stagione.

Mercoledì sera sul campo del Parc Olympique Lyonnais andrà in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, che si affronteranno in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League: i due club cercheranno di ottenere un vantaggio in vista del match di ritorno per sperare di ottenere il passaggio ai quarti di finale.

Lione-Juventus, De ligt: “Conosco bene i nostri avversari, sono molto forti. Crediamo nella Champions”

A due giorni dal fischio d’inizio il tecnico del Lione, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, analizzando così i suoi prossimi avversari: “Lo conosciamo tutti, è ancora uno dei migliori calciatori del pianeta. Quel che secondo me è sorprendente è cosa riesce ancora a fare. Quando arrivò in Italia, alcuni si chiedevano se la Juventus potesse realmente beneficiare di Ronaldo. Lui ha risposto velocemente a questa domanda. Resta il migliore, un giocatore in grado di fare la differenza. Dovremo assicurarci che i palloni non lo raggiungano. In caso contrario, dovremo essere bravi e attenti a difendere. Detto questo, non possiamo fare un piano anti Ronaldo perché hanno anche Higuain e Dybala“.