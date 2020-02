Lione-Juventus, De ligt: “Conosco bene i nostri avversari, sono molto forti. Crediamo nella Champions”

La parola a Matthijs de Ligt.

Il difensore centrale della Juventus si è concesso presso i canali ufficiali della Uefa, in merito alla gara di Champions League, valevole per gli ottavi di finale di andata, contro il Lione, in programma mercoledì alle 21:00. Il giovane talento bianconero ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Lione? Là ci giocano Depay e Tete, due miei compagni di nazionale. Ho giocato contro i francesi anche con l’Ajax, quindi li conosco abbastanza bene. Sono molto forti, hanno tanti giovani: noi dovremo farci trovare pronti”.

Juventus-Inter, Agnelli: “Il calendario è intasato, l’ordinanza vige fino a sabato. Giocare al sud? Rispondo così”

Inoltre l’ex Ajax si è espresso sul proprio momento di forma fisica e mentale, dopo un inizio di stagione non proprio ad altissimi livelli: “Ambientarsi non è stato facile, in Italia si gioca anche con più uomini contro un attaccante ed è molto diverso. Questo, però, m i ha permesso di diventare il giocatore che sono oggi. La Juventus è la squadra più forte d’Italia e crediamo nella Champions. Sappiamo di avere dei valori, abbiamo le giuste qualità per vincerla, ma ci sono molte squadre attrezzate”.

VIDEO Spal-Juventus, il ritorno di Chiellini dopo l’infortunio: la fascia e gli applausi. Le immagini da brividi