Lazio-Zenit, Inzaghi ritrova Immobile e punta su Parolo: le probabili formazioni per la gara dell’Olimpico

Torna la Champions League.

Archiviata in via definitiva la sosta per le nazionali, toccherà adesso a tutte le squadre di club fare gli straordinari per affrontare chi il rispettivo campionato chi, in aggiunta, anche le gare di coppe europee. E’ il caso della Lazio, che nella giornata di domani affronterà – in diretta su Sky Sport canale 204 – lo Zenit, nella sfida valida per la quarta giornata della Coppa dei Campioni. La compagine biancoceleste dovrà necessariamente portare i tre punti a casa per affrontare in maniera più serena il match che, nel prossimo turno, la vedrà opposta al Borussia Dortmud. Simone Inzaghi, per questo importante crocevia stagionale, ritroverà alcune delle certezze che avevano reso grandi gli aquilotti già nel corso della scorsa stagione.

Dopo la brillante vittoria ottenuta in Serie A in casa del Crotone, dovrebbe essere riproposto il 3-5-2 – ormai mantra indiscusso dei capitolini – con il possibile ritorno di Strakosha tra i pali. Risolti i problemi legati alla sua positività al coronavirus, l’estremo difensore albanese potrebbe essere a capo del terzetto difensivo composto da Acerbi, Radu e Patric, vista la reiterata indisponibilità di Luiz Felipe. A centrocampo dovrebbe essere ancora out Milinkovic Savic, al suo posto dovrebbe dunque disimpegnarsi Parolo nel coadiuvare Luis Alberto e Lucas Leiva. Sulle corsie laterali avanzate ancora spazio a Fares e Lazzari, mentre per quel che concerne il reparto avanzato da sottolineare il ritorno di Immobile, che già nella gara di Crotone ha dimostrato quanto la sua qualità in fase realizzativa possa fare da elemento trainante per la franchigia romana. A far coppia con l’ex attaccante del Torino dovrebbe essere Correa, che sta dimostrando di avere un ottimo feeling con Champions League e, attualmente, è quello che da maggiore fiducia a Inzaghi.

Lo Zenit dovrebbe invece scendere in campo con il suo canonico 4-3-3. Kuzyaev, Dzyuba, ed Erokhin avranno il compito di impensierire la retroguardia laziale. A loro sostegno ci sarà il classico tridente russo formato da Zirkhov, Barrios e Ozdoev, con la difesa a quattro che, invece, sarà guidata dall’ex Liverpool Lovren e dall’esperto Rakitskiy.

Di seguito le probabili formazioni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin.