Lazio-Zenit, Inzaghi: “Tamponi? Non ho ancora notizie ufficiali, tutto su Luiz Felipe e Strakosha”

“Tamponi? Non ho ancora notizie ufficiali. Sono in attesa della comunicazione dei responsabili sanitari”.

Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Zenit, in programma domani alle 21.00 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Posso solo dirvi che ci sarà di nuovo Luiz Felipe, vedrò se utilizzarlo. Strakosha? Thomas oggi ha fatto un lavoro supplementare con Grigioni e Zappal​à, è il nostro primo portiere, è stato fermo parecchio tempo. Reina sta facendo bene, per questo giocherà lui. Passare il girone è un nostro obiettivo, sappiamo quanto conti per noi. Sottovalutati? Nessuno ci considera favoriti. In questi anni siamo cresciuti e abbiamo vinto trofei importanti. Abbiamo avuto delle difficoltà, complice anche il calendario tosto e le defezioni. Ora vorrei recuperare tutti i giocatori, insieme possiamo dire la nostra”.

“Capitolo Luis Alberto? Per noi è un giocatore importantissimo e sabato ha anche risposto positivamente sul campo, ora ci aspettiamo delle conferme anche fuori. Non ho dubbi: ho parlato con lui e mi è sembrato molto sereno e motivato”, ha concluso Inzaghi.