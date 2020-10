Lazio-Borussia Dortmund, la carica di Acerbi: “Se non vinciamo contro il Bologna siamo dei deficienti”

Lazio-Borussia Dortmund 3-1, è questo il risultato della gara di Champions League andata in scena ieri sera all’Olimpico.

La squadra di Inzaghi domina e porta a casa tre punti d’oro, riscoprendosi più viva che mai: sono bastati il centro di Ciro, l’autorete di Hitz e il gol finale di Akpa Akpro ai biancocelesti per poter festeggiare nel migliore dei modi il ritorno dopo 13 anni nella massima competizione europea. Una vittoria bella e convincente che regala fiducia e determinazione al club di Lotito anche e soprattutto in vista del prosieguo del campionato di Serie A.

Felice e orgoglioso del risultato il difensore Francesco Acerbi, che al termine del match ha così suonato la carica: “Sono sempre sereno: do tutto quello che ho, faccio una vita sana e sono ambizioso. Bisogna sempre uscire dal campo con la coscienza pulita. Quando sbaglio sono il primo a rosicare, ma è normale”.

Lazio-Borussia Dortmund, Inzaghi: “Esordio da sogno. Abbiamo compiuto un’impresa”

Il prossimo appuntamento sarà in campionato contro il Bologna di Siniša Mihajlović, con cui la Lazio si distacca di un solo punto in classifica: “Sabato se non faremo bella figura torneremo a essere dei deficienti“, ha concluso Acerbi.

Champions League: successo per Juve e Lazio, flop Chelsea. I risultati della prima giornata