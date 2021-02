Lazio-Bayern Monaco, Flick: “Felici di quanto fatto. Ecco la chiave tattica del match di stasera”

I bavaresi hanno strapazzato i capitolini.

Lazio-Bayern Monaco 1-4, goleada dei bavaresi all’Olimpico: Flick batte Inzaghi e sogna il bis in Champions League

Il Bayern Monaco stacca il pass per i quarti di finale di Champions League in seguito alla convincente vittoria ottenuta contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il match, mai in discussione e gestito egregiamente dalla franchigia tedesca, ha lasciato molto soddisfatto il tecnico Hans-Dieter Flick che ha così parlato nel corso della rituale conferenza stampa post partita.

“Tutti hanno soddisfatto le aspettative oggi. Volevamo metterli sotto pressione fin dall’inizio, cosa che abbiamo fatto bene. Abbiamo sempre conquistato la palla in alto sul campo e di conseguenza abbiamo creato molte occasioni. Siamo molto felici di quanto fatto“, ha detto l’allenatore tedesco in conferenza stampa.

