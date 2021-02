Lazio-Bayern Monaco 1-4, goleada dei bavaresi all’Olimpico: Flick batte Inzaghi e sogna il bis in Champions League

Uno a quattro, è questo il risultato finale della sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

Cadono i biancocelesti, sognano i bavaresi. La sfida nella sfida l’ha vinta Robert Lewandowski che continua a trascinare la sua squadra verso sentieri mai cavalcati prima. Un Ciro Immobile poco incisivo si è dovuto arrendere al numero nove polacco e, con ogni probabilità, anche al mancato passaggio del turno nella massima competizione europea. Ad aprire le danze al nono minuto di gioco è stato proprio il bomber in forza al Bayern Monaco, abile a sfruttare una disattenzione difensiva della compagine guidata da Simone Inzaghi e a depositare in rete la sfera bianca. Gara messa subito in discesa dunque per Hans-Dieter Flick, salita ripida quella invece da scalare per la Lazio del patron Claudio Lotito. Il match però, ha continuato ad assumere una piega non favorevole per i biancocelesti ed al 24′ minuto il giovanissimo Jamal Musiala, in seguito al passaggio di Leon Christoph Goretzka, ha depositato all’angolino con tanta freddezza. Al 42′ Leroy Sané è stato abile a trovare il tapin vincente dopo una respinta non perfetta di Pepe Reina, vittima di continui attacchi incontrastati della franchigia tedesca. Nella ripresa non è cambiato l’andazzo e il Bayern ha subito calato il poker grazie ad un autorete dello sfortunato Francesco Acerbi, dopo una splendida azione personale sulla fascia sinistra dell’ex devastante esterno del Manchester City, precedentemente menzionato. Il gol della bandiera laziale è arrivato pochi minuti dopo: Joaquín Correa ha saltato due avversari e battuto l’incolpevole Manuel Neuer. Adesso per la squadra di Simone Inzaghi sarebbe un’impresa staccare un pass per i quarti di finale di Champions League. Il Bayern Monaco invece, già con un piede al turno successivo, sogna il bis dopo la finale vinta lo scorso anno ai danni del Paris Saint Germain.

