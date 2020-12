Inter-Shakhtar Donetsk, vincere per credere negli ottavi di Champions: la situazione nel girone dei nerazzurri

Ultima notte di Champions League per quanto riguarda il 2020.

Dopo l’impresa della Juventus che ha superato per 3-0 il Barcellona al Camp Nou qualificandosi così come prima del girone, questa sera toccherà all’Inter di Antonio Conte compiere l’impresa.

I nerazzurri, per accedere agli ottavi di finale della competizione europea hanno un solo risultato: la vittoria. E potrebbe non bastare, perché in caso di pareggio nell’altra sfida del girone, quella tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, l’Inter sarebbe eliminata e si qualificherebbe per i sedicesimi di Europa League.

Per la formazione di Conte, la situazione sarebbe catastrofica se si verificasse un mancato successo: in quel caso la compagine milanese sarebbe estromessa dalle coppe europee chiudendo il Gruppo B all’ultimo posto. Il successo nella sfida dell’ultimo turno, contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach, ha permesso ai nerazzurri di andare a cinque punti e guadagnarsi una speranza in quanto a due lunghezze ci sono gli ucraini dello Shakhtar e i “blancos” del Real Madrid, mentre proprio i tedeschi guidano il raggruppamento con otto punti.

Champions League, Inter e Atalanta si qualificano se…: tutte le opzioni per passare agli ottavi

Potrebbe dunque succedere di tutto in questo ultimo atto del girone, con tutte e quattro le squadre ancora in corsa per la qualificazione. Difficile che nell’altro match del girone si possa assistere al cosiddetto “biscotto” fra la formazione di Zinedine Zidane ed il Gladbach. in quanto la situazione in panchina per il tecnico francese è appesa a un filo, legata proprio al possibile successo nel match di questa sera.

Un girone B quindi, aperto ad ogni scenario possibile, dove tutte le squadre che compongono il raggruppamento sono padrone del proprio destino.