Champions League, Inter e Atalanta si qualificano se…: tutte le opzioni per passare agli ottavi

Il destino di Inter e Atalanta è appeso all’ultima giornata dei rispettivi gironi di Champions League.

INTER – Gli uomini di Antonio Conte, al momento ultimi nel Girone B con cinque punti conquistati in quattro gare, questa sera affronteranno lo Shakhtar Donetsk a San Siro. I nerazzurri possono ancora sperare. Se Lukaku e compagni vincessero contro gli ucraini e contemporaneamente il Real Madrid battesse il Borussia Mönchengladbach, i nerazzurri andrebbero ad otto punti con i tedeschi e passerebbero agli ottavi per gli scontri diretti a favore. In caso di vittoria del Gladbach, invece, l’Inter scavalcherebbe i Blancos fermi a sette punti e si piazzerebbe seconda nel girone. Infine, la squadra di Conte andrebbe in Europa League in caso di vittoria con lo Shakhtar e di parità tra il Real Madrid e i tedeschi.

ATALANTA – La Dea, che alle ore 18.55 sfiderà l’Ajax in trasferta, occupa attualmente il secondo posto nel Girone D alle spalle del Liverpool. Josip Ilicic e compagni, a quota otto punti, hanno due risultati su tre per staccare il pass per gli ottavi di finale. Nel dettaglio, gli uomini di Gian Piero Gasperini non dovranno perdere all’Amsterdam Arena. Ai nerazzurri, infatti, basterà un pareggio per passare il turno. I Lancieri, invece, sono obbligati a vincere.