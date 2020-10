Inter-Borussia Monchengladbach, Handanovic: “Servirà alzare il livello, dobbiamo migliorare su un aspetto”

L’Inter si approccia al suo primo impegno europeo della stagione.

Inter-Borussia Monchengladbach, Conte: “Abbiamo maggiori consapevolezze. Bastoni e Sanchez? Ecco come stanno”

I nerazzurri di Antonio Conte nella serata di mercoledì 21 ottobre affronteranno il Borussia Monchengladbach nella gara valida per la prima giornata del girone B di Champions League. Alla vigilia del match contro i tedeschi è intervenuto in conferenza stampa, Samir Handanovic, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Creiamo tanto e siamo molto più offensivi, così ci sta prendere più ripartenze e e subire situazioni pericolose. Sono fiducioso, siamo coerenti, così possiamo avere tutti i benefici possibili a livello di squadra. Di sicuro, in Champions, dovremo alzare il livello. Futuro? Ho grandi motivazioni, sto bene anche se magari non lo faccio vedere completamente. Il calcio per me è tutto e finché posso migliorare e competere, sono qua. Sia di testa, sia fisicamente posso ancora giocare e dare tanto”.