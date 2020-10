Inter-Borussia Monchengladbach, Conte: “Abbiamo maggiori consapevolezze. Bastoni e Sanchez? Ecco come stanno”

L’Inter di Antonio Conte si prepara all’esordio stagionale in Champions League.

I nerazzurri affronteranno a San Siro, nella prima uscita europea, i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Avversario ostico per Lukaku & Co che vogliono iniziare al meglio la stagione internazionale, diversi però i problemi di formazione a causa dei calciatori che non saranno disponibili causa Covid-19. L’allenatore interista, intervento nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Dopo un anno insieme abbiamo maggiori consapevolezze dei nostri mezzi, inoltre abbiamo preso degli innesti mirati con esperienza per accrescere qualità e mentalità. Abbiamo recuperato Bastoni, sarà in panchina. Per il resto della formazione – ha ammesso Conte dalla parole raccolte da interlive.it – devo vedere gli altri in campo. Obiettivi? Vogliamo fare un campionato di vertice e andare in fondo il più possibile in Europa. Dobbiamo essere artefici del nostro destino. Il ruolo del trequartista? Penso sia il sistema migliore per esaltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Sanchez? Eravamo molto preoccupati per le sue condizioni perché i fastidi muscolari accusati in nazionale erano da gestire molto attentamente, per questo ha giocato 15 minuti e fortunatamente non ci sono state conseguenze”.