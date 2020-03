Champions League, ufficiale: rinviate Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid

La Champions League si ferma.

La UEFA, a causa della quarantena imposta a Juventus e Real Madrid a causa dei casi di Coronavirus riscontrati all’interno delle due squadre, ha rinviato a data da destinarsi i match in cui le due compagini sarebbero state coinvolte nella prossima settimana, rispettivamente contro Lione e Manchester City. I giocatori, infatti, rimarranno in isolamento per i prossimi quattordici giorni e a breve verranno effettuati i tamponi. La Federazione internazionale ha annunciato il provvedimento attraverso un tweet: “Eventuali successive decisioni – si legge –verranno comunicate in seguito”. Nei prossimi giorni, infatti, i vertici del calcio si riuniranno per decidere quali saranno le sorti delle competizioni europee.

