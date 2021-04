Champions League, quote e probabili formazioni: Liverpool e PSG a caccia di riscatto contro Real Madrid e Bayern Monaco

Champions League

Di Nicolò Cilluffo.

Champions League, il flop delle big italiane: semaforo rosso per Inter, Juventus e Lazio! L’Atalanta sogna ma sbatte sul Real Madrid

Il cammino direzione finale di Istanbul, in programma il prossimo 29 maggio 2021, entra nel vivo. E lo fa con diversi match di cartello dal sapore particolare, dal senso intimo e profondo.

L’andata dei quarti di finale di Champions League vedrà impegnati i Blancos di Zinédine Zidane contro i Reds di Jürgen Klopp in quel di Madrid martedì sera alle ore 21.00. In contemporanea si giocherà Manchester City-Borussia Dortmund, con i citizens di Pep Guardiola che sfideranno l’ariete norvegese alla corte di Edin Terzić, Erling Haaland. In programma mercoledì 7 Aprile alle ore 21.00 c’è, invece, la super sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, remake della scorsa finale della massima competizione europea terminata in favore dei bavaresi grazie alla rete dell’ex attaccante della Juventus, Kingsley Coman. Allo stesso orario si giocherà anche Porto-Chelsea all’Estádio do Dragão.

Il ritorno delle partite in questione è previsto una settimana dopo ed è lì che si decreteranno ufficialmente le quattro regine che si scontreranno, successivamente, per alzare al cielo uno dei trofei più prestigiosi del mondo.

