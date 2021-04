Champions League, quarti di finale: Chelsea all’esame Porto, il PSG a caccia di riscatto contro il Bayern Monaco

Di Riccardo Di Falco

La Champions League si appresta ad entrare nel vivo.

Dopo gli ottavi e la sosta per le nazionali, le otto squadre più forti d’Europa si preparano a scontrarsi per un posto tra le migliori quattro.

L’andata dei quarti di finale della massima competizione europea ha già visto affrontarsi martedì sera il Manchester City di Pep Guardiola contro il Borussia Dortmund del bomber Haaland, con i Citizens che hanno regolato di misura, con il punteggio di 2-1, la formazione tedesca.

La supersfida tra il Real Madrid di Zidane e il Liverpool di Klopp è terminata, invece, con il risultato di 3-1 in favore dei Blancos:uno strepitoso Vinicius ha trascinato la squadra di Zidane alla vittoria, con Salah che ha mantenuto vive le residue chance dei Reds che proveranno a ribaltare tutto nel ritorno ad Anfield Road.

Una giornata dall’elevato peso specifico anche quella di mercoledì 7 aprile, con in programma altre due partite valide per l’andata dei quarti di finale. Andrano in scena Porto-Chelsea e Bayern Monaco-PSG. Il ritorno di queste quattro affascinanti sfide è previsto sette giorni dopo e sarà decisivo per decretare quali saranno le migliori quattro squadre del panorama europeo.

