Champions League, Lipsia-PSG 0-3: parigini in scioltezza, Neymar e Mbappé volano in finale

Il PSG vince senza difficoltà e vola in finale di Champions League.

Sul campo dello stadio Da Luz è andata in scena la sfida tra il PSG e il Lipsia, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Champions League: i due club erano alla ricerca di una vittoria per raggiungere la finale della competizione.

Parte in scioltezza il PSG che dopo solo sei minuti sfiora la rete: Mbappé serve Neymar che calcia a botta sicura ma colpisce in pieno il palo. Dopo tredici minuti il club parigino riesce a passare in vantaggio: calcio di punizione battuto da Di Maria verso il centro dell’area di rigore, Marquinhos salta più in alto di tutti e di testa realizza il gol dello 0 a 1, seconda rete consecutiva dopo quella realizzata contro l’Atalanta.

Il Lipsia prova a rendersi pericoloso con Poulsen che impegna Keylor Navas, ma senza riuscire a trovare la forza giusta per riportare il risultato in parità. Al 35′ altra grande occasione per Neymar, che direttamente da calcio di punizione colpisce il secondo palo della giornata. Poco prima della fine del primo tempo il PSG trova il raddoppio: errore clamoroso di Gulacsi, Neymar serve con un colpo di tacco geniale Di Maria che da pochi passi non può sbagliare, 0 a 2.

Nel secondo tempo la squadra di Thomas Tuchel continua a controllare il gioco con calma, e al 56′ realizza anche il terzo gol della serata: Bernat riceve palla in area di rigore e di testa firma lo 0 a 3. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del PSG, che batte senza difficoltà il Lipsia e vola in finale di Champions League: a sfidare Neymar, Mbappé e compagni ci sarà la vincente della gara tra il Bayern Monaco e il Lione di domani.

