Champions League, Juventus-Lione: arriva la smentita sulla data del ritorno, il comunicato dei francesi

Nelle scorse ore era trapelata la voce concernente la possibilità di disputare la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League nella data sopra indicata. La UEFA ha però negato alle due squadre di scendere in campo e al momento non esiste infatti un giorno e un orario in cui potrà giocarsi la sfida europea. A confermare che le due compagini non saranno l’una contro l’altra a inizio del mese di agosto c’è stato il comunicato ufficiale del club francese, diramato attraverso i propri canali ufficiali.

