Champions League, gli arbitri di Juventus-Lione e Barcellona-Napoli: Zawyer e l’ombra dello scandalo allo Stadium, incubo Cakir per Messi…

Tra stasera e domani Juventus e Napoli torneranno in campo per la Champions League.

I bianconeri di Maurizio Sarri sfideranno il Lione con l’obiettivo di ribaltare così l’1 a 0 subito nel match d’andata, al fine di superare gli ottavi e raggiungere le squadre già qualificate per le final eight che si giocheranno a Lisbona. Stesso obiettivo quello degli azzurri di Rino Gattuso, che dovranno cercare di compiere un’impresa dopo il pareggio ottenuto contro il Barcellona al termine della sfida giocata al San Paolo.

Champions League, Juventus-Lione e Barcellona-Napoli: ecco dove vedere in tv i match delle italiane

A dirigere Juventus-Lione allo Stadium, in programma venerdì 7 agosto alle 21.00, sarà il tedesco Felix Zwayer. Il suo bilancio complessivo con le squadre italiane è di tre vittorie e quattro sconfitte. Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, in passato il direttore di gara designato per il match dell’Allianz Stadium è stato coinvolto nello scandalo calcioscommesse che ha scosso la Germania e condannato l’arbitro Robert Hoyzer a due anni e cinque mesi di carcere per aver condizionato nel 2004 partite di seconda divisione e coppa nazionale in cambio di soldi e regali. Alcune delle partite oggetto di approfondimento da parte di giustizia ordinaria e sportiva hanno visto proprio Zwayer impegnato a svolgere il ruolo di assistente di linea e di conseguenza sospettato e indagato, con tanto perquisizione del suo appartamento. Secondo la federazione tedesca il comportamento di Zwayer è stato “fortemente antisportivo” come aveva riportato il settimanale Die Zeit citando un rapporto della Dfb. Tra le righe del documento si ipotizzava che l’arbitro avesse accettato del denaro da Hoyzer. 300 euro per la precisione, prima di una partita amatoriale del 2004 al fine evitare situazioni critiche per la SV Wuppertal in qualità di assistente dell’arbitro. Nel medesimo rapporto si evidenzia come Zawyer abbia comunque collaborato a chiarire i contorni dell’intera vicenda e che non sussistono comunque particolari ed eclatanti errori imputabili al suo operato nelle partite in questione.

A dirigere Barcellona-Napoli al Camp Nou, in programma sabato 8 agosto alle 21.00, sarà il turco Cüneyt Cakir. In questa edizione di Champions League il direttore di gara ha già arbitrato il match degli azzurri contro il Genk, vinto per 4-0. In tutto i precedenti sono sei: tre sconfitte, due vittorie ed un pareggio. Per i blaugrana, invece, si tratta di una designazione da incubo. Cakir infatti ha diretto il sonoro ko di Anfield, contro il Liverpool, in semifinale di Champions, nella stagione 2017-2018.

Juventus, Sarri a rischio riconferma: la Champions farà da giudice, intanto i bianconeri…