Champions League, Juventus-Lione e Barcellona-Napoli: ecco dove vedere in tv i match delle italiane

Le due italiane si preparano per la sfida più importante della stagione.

La Serie A è terminata da alcuni giorni, rilasciando anche gli ultimi verdetti: la Juventus ha vinto lo scudetto per la nona volta consecutiva, mentre Lecce, SPAL e Brescia hanno salutato la massima serie retrocedendo in Serie B. La stagione non si è ancora conclusa per le italiane impegnate nelle competizioni europee: i bianconeri, il Napoli, l’Atalanta, l’Inter e la Roma dovranno infatti dare ancora il massimo per cercare di proseguire il loro cammino in Champions League e in Europa League.

La Juventus di Maurizio Sarri, cui futuro sembra essere ancora in bilico e strettamente legato ai risultati della competizione europea più prestigiosa, hanno l’obbligo morale di battere il Lione e ribaltare così l’1 a 0 subito nel match d’andata, al fine di superare gli ottavi e raggiungere le squadre già qualificate per le final eight che si giocheranno a Lisbona. Stesso obiettivo quello degli azzurri di Rino Gattuso, che dovranno cercare di ribaltare il pareggio ottenuto contro il Barcellona al termine della sfida giocata al San Paolo: i partenopei avranno bisogno di segnare un gol per cercare di conquistare il passaggio del turno, eliminando così una delle corazzate rimaste ancora in gioco.

Nonostante non sia possibile seguire le due gare dagli spalti, tutti i tifosi di Juventus e Napoli potranno comunque assistere alla partita della loro squadra del cuore: Juventus-Lione e Barcellona-Napoli saranno infatti trasmesse in diretta tv e in chiaro su Canale 5. Anche chi non possiede l’abbonamento a Sky, che detiene l’esclusiva della Champions League, potrà dunque comodamente guardare le due partite in televisione. Mediaset trasmetterà su Canale 5 in chiaro, e in diretta, anche una partita dei quarti di finale, una delle semifinali e infine la finalissima, che si giocherà il 23 agosto sul campo dello stadio da Luz di Lisbona.