Champions League, Chelsea-Bayern Monaco: Giroud contro Lewandowski, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il big match di Stamford Bridge.

Tra pochi minuti avrà inizio la sfida tra il Chelsea e il Bayern Monaco, che si affronteranno in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League: i due club si sfideranno alla ricerca di una vittoria fondamentale per ottenere un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. Contemporaneamente in campo anche il Napoli, che al San Paolo ospiterà per la prima volta il Barcellona di Lionel Messi.

Di seguito le formazioni ufficiali del match scelte dai due allenatori, Frank Lampard e Hans-Dieter Flick:

Chelsea (4-3-3): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso; Barkley, Jorginho, Kovacic; James, Giroud, Mount.

Bayern Monaco (4-4-1-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Gnabry, Thiago, Kimmich, Coman; Muller, Lewandowski.