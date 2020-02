Champions League, Napoli-Barcellona: Gattuso conferma Mertens, Setien sceglie Vidal. Le formazioni ufficiali

Si accende la Champions League.

Al San Paolo, a partire dalle 21.00, il Napoli affronterà il Barcellona in occasione della gara d’andata degli ottavi di finale della competizione. Una sfida storica, dato che gli azzurri non hanno mai incontrato i blaugrana in competizioni Uefa. Di seguito le formazioni ufficiali.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; de Jong, Busquets, Rakitic; Vidal; Messi, Griezmann. All. Quique Setién