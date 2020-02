Champions League, Atalanta-Valencia: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Atalanta-Valencia.

La sfida tra i nerazzurri e gli spagnoli, in programma stasera a San Siro, è uno dei due ottavi di finale di UEFA Champions League di quest’oggi: fischio di inizio alle ore 21.00 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sede provvisoria delle partite di coppa della squadra bergamasca. La gara, sarà visibile verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go.

Le quote e i pronostici dei bookmakers puntano tutto sui padroni di casa, offrendo il segno 1 a 1.70, il segno X a 3.70 e infine il segno 2 a 5.00.

Stasera, Gian Piero Gasperini dovrebbe optare per un 3-4-3, con il solito Gollini in porta. Davanti a lui linea a tre composta da Toloi, Palomino e Djimsiti. A destra nel centrocampo a quattro spazio a Castagne, a sinistra Gosens e in mezzo De Roon e Pasalic. In attacco, tridente composto da Ilicic a destra, Papu Gomez a sinistra e Duvan Zapata.

Problemi di formazione per Celades, che dovrà rinunciare a Cillessen, Piccini, Florenzi, Garay e Gabriel Paulista, oltre che a Coquelin e Rodrigo. Nel suo 4-4-2, infatti, Doménech fra i pali, linea difensiva composta – da destra a sinistra – da Wass, Diakhaby, Mangala e Gayà; centrocampo con Ferran esterno destro, Parejo e l’ex Inter Kondogbia in mezzo e Soler a sinistra, in attacco invece spazio a Maxi Gomez e Guedes.

Di seguito, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez.

VALENCIA (4-4-2): Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez e Guedes.