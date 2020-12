Champions League: Atalanta e Inter tutto rimandato all’ultimo turno. City e Porto avanti, rischia l’Atletico Madrid

Il futuro in Champions League di Atalanta e Inter si deciderà nell’ultima giornata dei rispettivi gironi.

I nerazzurri di Antonio Conte dopo un finale thriller sono riusciti a vincere 3-2 in casa del Borussia Monchengladbach e si sono conquistati la possibilità di giocarsi tutto nell’ultimo match in casa contro lo Shakhtar Donetsk. La doppietta di Romelu Lukaku e la rete di Darmian hanno permesso ai suoi di essere ancora vivi, per i tedeschi non basta un doppio Plea. Pareggio non contemplato ma incisivo ai fini della classifica quello ottenuto dall’Atalanta che riprende a 10 dalla fine il Midtjilland grazie a Romero. Il pari conseguentemente alla sconfitta dell’Ajax sul campo del Liverpool ha permesso agli orobici di conquistare il secondo posto, adesso ad Amsterdam agli uomini di Gasperini basterà non perdere. Negli altri gruppi in campo questa sera si qualificano agli ottavi di finale Manchester City e Porto che non vanno oltre lo 0-0, si giocheranno un posto in Europa League Marsiglia e Olympiacos. Rischia grosso invece l’Atletico Madrid che pareggia 1-1 nella sfida contro un Bayern zeppo di giovani, i Colchoneros adesso dovranno giocarsi il tutto per tutto in casa del Salisburgo.