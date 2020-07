Bayern Monaco, Rummenigge: “Vedo troppa euforia in giro, bisogna restare cauti”

Il Bayern Monaco sogna il Triplete.

Il club bavarese ha vinto la Bundesliga davanti al Borussia Dortmund e trionfato in Coppa di Germania sconfiggendo il Bayer Leverkusen per 4-2. Gli uomini guidati da Hansi Flick a inizio agosto affronteranno in Champions League il Chelsea di Lampard nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale, all’andata i tedeschi si imposero per 3-0 a Stamford Bridge. Il presidente dei bavaresi, Karl Heinz Rummenigge, ha però predicato prudenza.

