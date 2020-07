Champions League, i sorteggi dei quarti di finale: Juventus contro Real o City, urna amara per il Napoli. E l’Atalanta…

Nyon, questa mattina, si è scritto il prosieguo della Champions League 202o/21.

La Champions League entra nel vivo con il sorteggio di Champions League 2020/2021 andato in scena questo mattina a Nylon, che ha delineato il tabellone con gli accoppiamenti della Final Eight in programma a Lisbona. Pochi istanti fa, l’urna, ha stabilito tutti gli accoppiamenti. Sono 12 in totale le squadre partecipanti, tra queste tre italiane: Juventus, Atalanta e Napoli. La formazione nerazzurra affronterà il PSG. Urna amara per il Napoli contro Chelsea o Bayern Monaco. La Juventus pesca, invece, Real Madrid o City.

Di seguito, tutti gli accoppiamenti:

Quarti di finale

Real Madrid/Manchester City-Lione/Juventus

Lipsia-Atletico Madrid

Napoli/Barcellona-Chelsea/Bayern Monaco

Atalanta-Paris Saint-Germain

Semifinali

Napoli/Barcellona-Chelsea/Bayern Monaco – Real Madrid/Manchester City-Lione/Juventus

Atalanta-Paris Saint-Germain – Lipsia-Atletico Madrid